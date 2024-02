Un uomo di 92 anni ha accusato un infarto fulminante mentre era alla guida della sua auto, investendo un ragazzo di 16 anni in motorino

Il drammatico incidente è avvenuto domenica pomeriggio all’altezza della rotonda tra la Sp 6 e la Sp 248 nella frazione di Pagnano D’Asolo nel trevigiano.

92enne ha un infarto alla guida e travolge un 16enne

L’anziano, residente a Volpago del Montello, si trovava a bordo della sua macchina insieme alla moglie, quando ha avuto un malore perdendo il controllo della vettura. L’auto ha sbandato travolgendo quattro ragazzi in sella a tre motorini. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno ricoverato d’urgenza uno di loro all’ospedale di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni Thimoty sarebbe stato sbalzato fuori dallo scooter, colpendo violentemente la testa sull’asfalto. Il 16enne è morto la notte scorsa a causa delle gravi ferite riportate. Il 92enne, deceduto sul colpo a causa dell’infarto, avrebbe dovuto rinnovare a breve la patente. La moglie invece è uscita illesa dall’incidente.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte del giovane ha sconvolto la comunità di Asolo. Il primo cittadino, Mauro Migliorini, ha dichiarato in un comunicato: “Apprendiamo con una profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di Thimoty avvenuta questa notte a seguito del tragico incidente stradale occorso nel tardo pomeriggio di ieri presso la rotatoria di Pagnano d’Asolo“. Il sindaco ha espresso il proprio dolore per la perdita, aggiungendo anche un pensiero “alla moglie di Angelo Fantato, l’anziano morto, e un cordoglio anche per lui a tutti i suoi familiari, oltre che un augurio di pronta guarigione a tutti ai feriti coinvolti nell’incidente“.