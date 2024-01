Trieste: avvocato marito Resinovich, 'fiduciosi per nuovi accertamenti su salma'

Milano, 3 gen. (Adnkronos) – "Prendiamo contezza, senza stupore, dello sviluppo investigativo impresso dalla procura di Trieste con i nuovi accertamenti tecnici sulla riesumata salma di Liliana Resinovich. Del resto, l’esito dell’autopsia lasciava aperti dubbi e il gip aveva ritenuto di rimandare gli atti al pm per un approfondimento che tutti ci aspettavamo, avendolo persino suggerito difensivamente. Restiamo in fiduciosa attesa e, come sempre, confidiamo nel lavoro dell'autorità inquirente". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore della persona offesa Sebastiano Visintin, marito della donna morta, dopo la decisione della procura di riesumare il corpo per nuovi accertamenti.