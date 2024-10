Un bacio che segna l’inizio di una storia

Il momento che molti fan di Amici attendevano con trepidazione è finalmente arrivato. Durante il daytime andato in onda il 25 ottobre, TrigNO e Chiara si sono scambiati un dolce bacio, segnando l’inizio di una nuova coppia all’interno del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Questo gesto romantico è avvenuto dopo una serata trascorsa insieme, durante la quale TrigNO ha elogiato la ballerina per la sua bravura, creando un’atmosfera di intimità e complicità.

Le reazioni del pubblico e dell’ex fidanzata

La notizia del bacio ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i fan, che hanno sempre sostenuto la coppia. Tuttavia, non si può ignorare la reazione dell’ex fidanzata di TrigNO, Ege Monaco. Solo pochi giorni prima, Ege aveva utilizzato i suoi canali social per esprimere il suo disappunto nei confronti del nuovo legame tra TrigNO e Chiara, scatenando polemiche e commenti. Nonostante le aspettative, Ege ha scelto di mantenere il silenzio dopo la messa in onda del bacio, lasciando molti a chiedersi se avrà mai qualcosa da dire in merito.

Un amore che sboccia tra le mura di Amici

La storia d’amore tra TrigNO e Chiara sembra essere destinata a crescere, con i fan che sperano di vedere ulteriori sviluppi nella loro relazione. La chimica tra i due è palpabile e le immagini del loro bacio hanno fatto il giro dei social, generando commenti entusiasti da parte degli spettatori. Frasi come “Aspettavamo questo video da tanto” e “Sono così carini” riassumono l’emozione che ha pervaso il pubblico. La storia tra TrigNO e Chiara rappresenta un momento di leggerezza e felicità in un contesto spesso caratterizzato da tensioni e competizioni.