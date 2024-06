La drammatica scoperta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno, a Roma: un ragazzo è stato trovato morto in una sala prove dai suoi amici.

La morte del giovane ragazzo a Roma

Doveva essere un incontro tra amici a Talenti, a Roma nord, per suonare in compagnia, all’interno di un garage di una palazzina tra via Renato Fucini e via Corrado Alvaro, ma improvvisamente la tragedia. È stato un ragazzo a comporre, intorno alle 11:30, il 112 dopo aver trovato l’amico morto nel locale.

Immediato è stato l’intervento degli operatori sanitari sul luogo, ma il ragazzo era già privo di vita. Subito dopo arrivati gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia e gli investigatori della scientifica.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul corpo del 32enne, un ragazzo straniero, non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza: all’arrivo delle forze dell’ordine la sala prove era completamente in ordine, la polizia scientifica sul posto per gli accertamenti del caso.

Dalle prime indagini del medico legale, le cause della morte sarebbero riconducibili a cause naturali. Tuttavia, sono in corso ancora le indagini, dunque, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Sul luogo si è poi recato il magistrato di turno, che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso.