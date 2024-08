Il turista di 64 anni disperso da giorni in Valle Aurina, in provincia di Bolzano, è stato trovato privo di vita tra le rocce.

Trovato morto il turista tedesco disperso da giorni in Valle Aurina

Le ricerche del turista di 64 anni scomparso da giorni in Valle Aurina, che erano iniziate nel pomeriggio di ieri, si sono concluse nel peggiore dei modi. Il cadavere dell’uomo è stato trovato questa mattina, venerdì 2 agosto, in mezzo alle rocce, nel percorso dove per l’ultima volta il suo telefono si era agganciato a una cella. Si tratta di un punto roccioso tra le cime Schüttalkopf e Schroppa.

L’allarme è stato lanciato dopo giorni

Non molto distante dal corpo sono stati trovati un materassino e un sacco a pelo. Probabilmente l’uomo si era accampato da solo, per riprendere la salita nelle prime ore del mattino. Qualcosa, però, è andato storto. I conoscenti non avevano sue notizie da diversi giorni, ma hanno lanciato l’allarme solo giovedì perché l’uomo era solito avventurarsi in solitaria per molte giornate in montagna senza comunicare con nessuno.