Trump: ammetterò la sconfitta se si tratta di elezioni giuste

Palm Beach (Florida), 05 nov. (askanews) – Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che ammetterebbe la sconfitta dopo il voto di martedì “se si trattasse di elezioni corrette”, mentre solleva nuovamente preoccupazioni sull’uso delle macchine per il voto elettronico.

Trump si è rivolto ai giornalisti dopo aver votato in Florida con la moglie Melania. “I miei sostenitori non sono persone violente. Non serve certo dirglielo. E di certo non voglio alcuna violenza. Queste sono brave persone”.