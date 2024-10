Trump: "C'è la guerra e Kamala va in giro a far festa"

Traverse City (Michigan), 26 ott. (askanews) - Scenografia con musica messianica e look un po' cupo per Donald Trump nel suo comizio a Traverse City, nello stato conteso del Michigan, dove l'ex presidente e candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 5 novembre ha deciso di attaccare indi...

Traverse City (Michigan), 26 ott. (askanews) – Scenografia con musica messianica e look un po’ cupo per Donald Trump nel suo comizio a Traverse City, nello stato conteso del Michigan, dove l’ex presidente e candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 5 novembre ha deciso di attaccare indirettamente lo “show” della rivale democratica Kamala Harris con le super pop star Beyoncé e Kelly Rowland In Texas: “Sapete dove si trova Kamala Harris stasera? È in giro a festeggiare. Israele sta attaccando, c’è una guerra in corso e lei è fuori a far festa. Almeno noi stiamo lavorando per rendere l’America di nuovo grande. Questo è quello che stiamo facendo”.

“Ma oggi – ha insistito il tycoon – sono qui con un messaggio di speranza per tutti gli americani: Grazie al vostro voto in queste elezioni metterò fine all’inflazione. Fermerò l’invasione di criminali nel nostro Paese e farò tornare il sogno americano. Lo faremo tornare e questo è tutto ciò che dovete sapere. Loro l’hanno spezzato e io lo aggiusterò. Lo sistemeremo. E lo faremo in fretta.