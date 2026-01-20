Donald Trump continua ad insistere per ottenere la Groenlandia, il presidente degli Stati Uniti lancia inoltre un pesante attacco all’Europa relegandola ai margini del gotha mondiale e mostrando sempre di più la sua autorità nel controllo delle forze energetiche mondiali.

Trump e il voler ottenere la Groenlandia

Donald Trump non ha mai nascosto di voler ottenere la Groenlandia, per dirla a parole sue è disposto a prendersela con “le buone o le cattive”.

Quello che fa riflettere è tuttavia il posizionamento dell’Europa che sembra inerme di fronte ad un gesto simile che, se compiuto, cambierebbe gli scenari del mondo, la passività del Continente è legata al fatto che non ha armi per provare a difendersi.

L’America è troppo superiore, sia militarmente che politicamente, l’Europa tuttavia deve riuscire ad alzare la testa, mostrare che anch’essa è presente, non più regina del palcoscenico ma di certo non comparsa.

Il problema è che continuando a riflettere su cosa fare il tempo passa, si è visto come nel caso venezuelano che Trump è in grado di compiere azioni lampo, senza chiedere permesso a nessuno.

La diplomazia potrebbe essere una buona arma ma Trump non è un uomo incline al dialogo, si basa maggiormente sui fatti e sulle azioni, l’Europa è però sola, ora è quindi il momento di rimboccarsi le maniche e diventare grande.

I messaggi scambiati con Macron

Trump ha pubblicato sul suo social Truth un fotomontaggio che mostra la bandiera USA sul suolo della Groenlandia, con un cartello che recita – come riportato da The Social Post – Territorio USA dal 2026. Oltre a Trump nella foto JD Vance e Rubio.

Un attacco mirato alla Groenlandia che di tutta risposta tramite la Danimarca rispedisce al mittente le volonta – “Non avrà la Groenlandia” – fa sapere Rasmussen.

Dal canto suo, il presidente USA, Trump mostra delle chat, da lui ritenute private, con il presidente francese Macron, dove mostra che sono d’accordo su Siria e Iran ma Macron ha dubbi sulla Groenlandia, non avendo ben chiaro l’operato di Trump.

L’Europa quindi si deve dimostrare compatta nel fronteggiare le volontà di Trump che impone dazi del 10% a Danimarca, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. Dazi che, come riportato da The Social Post saliranno al 25% finche non si troverà un accordo.

La situazione è tesa e seria, bisogna aspettare e vedere quali saranno le contro misure europee ed i “cambiamenti d’umore” di Donald J. Trump.