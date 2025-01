Trump giuramento oggi: quando e dove seguire la diretta dell'evento storico

Trump giura come 47° presidente USA: oggi alle 18:00, diretta e commenti con ospiti d’eccezione. Giorgia Meloni unica leader europea presente. Scopri di più!

Il grande giorno è arrivato!

Alle 18:00 ora italiana, Donald J. Trump giurerà come 47° presidente degli Stati Uniti d’America. Il giuramento di Trump segna l’inizio di una nuova era, una svolta decisiva per la difesa dei valori della Civiltà Occidentale.

La nostra Giorgia Meloni sarà l’unico leader europeo presente, motivo di grande orgoglio per l’Italia e chiara dimostrazione del suo ruolo come riferimento di Trump in Europa.

A partire dalle 17:00, saremo in diretta con ospiti d’eccezione per commentare insieme questo momento storico e riflettere sulle sfide e le opportunità che ci attendono. Ti aspettiamo!