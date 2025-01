Manca poco più di una settimana all’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, ma il tycoon ha già rivelato quelli che sono i suoi obiettivi. Uno di questo è l’annessione della Groenlandia, isola appartenente alla Danimarca. Da Europa e Onu arriva però un secco no.

Donald Trump e la Groenlandia: proposta shock respinta da Europa e Onu

Donald Trump vuole la Groenlandia, anche con l’uso della forza se necessario. Le parole del nuovo Presidente degli Stati Uniti hanno scosso l’Europa e sollevato sgomento tra i leader europei. Il primo no è arrivato dalla Francia, ecco le parole del ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot: “è escluso che l’Unione Europea consenta ad altri Paesi, quali che siano, di violare i suoi confini sovrani.” Il no alla proposta shock di Trump è arrivata da tutta Europa e anche dall’Onu che, attraverso il suo portavoce, Stephane Dujarric ha voluto ricordare che la Carta delle Nazioni Unite tutela l’integrità territoriale di tutti gli Stati membri.

La Danimarca a Donald Trump: “La Groenlandia è dei groenlandesi”

E’ arrivata anche la risposta della Danimarca alle minacce di Donald Trump, che tra poco più di una settimana tornerà alla Casa Bianca come 47esimo Presidente degli Stati Uniti D’America. Ecco le parole della premier danese Mette Frederiksen: “La Groenlandia è dei groenlandesi. Come ha detto il primo ministro, Mute Egede, la Groenlandia non è in vendita.” Escludendo appunto la vendita, la Groenlandia si è detta comunque disponibile a dialogare con gli Stati Uniti al fine di rafforzare la collaborazione sull’Artico.