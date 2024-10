Trump in Pennsylvania fra le proteste della comunità latinoamericana

Allentown, 30 ott. (askanews) -“Donald Trump fuera”, Donald Trump fuori, urla questo gruppo di latinoamericani arrivati per protestare ad Allentown, in Pennsylvania, dove il candidato repubblicano teneva un comizio elettorale; il primo dopo il guaio al Madison Square Garden dove il comico Tony Hinchcliffe, che si è esibito prima dell’ingresso di Trump ha fatto battute offensive verso i latinoamericani e ha descritto Porto Rico come “un’isola galleggiante di spazzatura”.

Una battuta che ha fatto infuriare la comunità latina, molti politici anche repubblicani che contano su quei voti ed è diventata un’arma per Kamala Harris contro il suo rivale. “Non lo conosco e non l’ho sentito”, ha commentato Trump dopo l’esplosione della polemica nel tentativo di limitare i danni, continuando poi l’opera dal palco del comizio in Pennsylvania.

“Sono così orgoglioso che stiamo ricevendo il sostegno dei latinos come mai prima d’ora. Stiamo stabilendo ogni record, ispanici, latinos. Nessuno ama la nostra comunità latina e portoricana più di me. Nessuno”.

“Farò in modo che il futuro sia migliore per loro”, ha aggiunto.

La Pennsylvania è uno degli Stati cruciali che decideranno le elezioni secondo gli analisti e ospita una grande comunità portoricana.