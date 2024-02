Tuffi: Mondiali, Marsaglia in finale nel trampolino tre metri

Doha, 7 feb. – (Adnkronos) – Lorenzo Marsaglia vola in finale nel trampolino tre metri ai campionati del mondo di Doha. L'azzurro si qualifica con 372.50 che valgono il dodicesimo e ultimo posto utile. Veramente notevole la semifinale del 27enne romano – tesserato per Marina Militare e CC Aniene, oro europeo a Roma 2022 – che inizia come meglio non potrebbe con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (65.10) armonioso e delicato in ingresso e con un doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (73.10) di alto livello; prosegue con un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (63.00) equilibrato, forse poco premiato dai giudici, e con un triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (38.50) scarso in ingresso, per un errore nel presalto (troppa tavola presa al momento dello stacco); si riprende con un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato giusto per velocità e pulizia (66.30) e un quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (66.50) d'eccellenza, che gli regala la seconda finale iridata consecutiva dalla carriera dai 3 metri: come lui solamente Klaus Dibiasi (Belgrado 1973 e Calì 1975), Giorgio Cagnotto (Belgrado 1973, Calì 1975 e Berlino 1978) e Nicola Marconi (Barcellona 2003, Montreal 2005 e Melbourne 2007). Davanti a tutti, padrone assoluto e con un posto prenotato sul gradino più alto del podio, c'è il cinese Xie Siyi con 518.00. Finale il programma alle 18.30, preceduta alle 13.00 da quella dal sincro 3 metri femminile con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, bronzo mondiale in carica e già certe della qualificazione olimpica, in gara con aspettative importanti.