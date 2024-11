Turchia, protesta curda contro la destituzione di tre sindaci

Milano, 4 nov. (askanews) – Imponente manifestazione a Dyarbakir, la principale città curda in Turchia dopoe che tre sindaci del Partito dell’Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli (Dem, ex HDP), il principale partito filocurdo della Turchia, sono stati rimossi dal loro incarico dopo essere stati accusati di “terrorismo”. Lo ha annunciato il Ministero degli Interni di Ankara. I sindaci delle città di Mardin e Batman e quello della città di Helfeti, tutte e tre situate nel sud-est del Paese a maggioranza curda, sono stati sostituiti da governatori nominati dallo stato, ha dichiarato il ministero in un comunicato.