Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “La faziosità dell'impostazione non premia la Berlinguer, che ancora una volta scende sotto il 4% con il suo programma. Poca verità, pochi spettatori”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
Tv: Gasparri, 'faziosità impostazione non premia Berlinguer che scende sotto il 4%'
