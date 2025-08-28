Tv: Palombelli, 'affascinata dalla storia di Camilla Mancini, l'ho voluta a 'Forum''**

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "La storia di Camilla Mancini mi ha affascinato, ho letto i suoi libri e mi sono innamorata della sua storia. E così l'ho voluta a 'Forum'". A parlare con l'Adnkronos è la conduttrice della storica trasmissione, Barbara Palombel...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "La storia di Camilla Mancini mi ha affascinato, ho letto i suoi libri e mi sono innamorata della sua storia. E così l'ho voluta a 'Forum'". A parlare con l'Adnkronos è la conduttrice della storica trasmissione, Barbara Palombelli, che racconta come è nata la decisione di far salire a bordo del team del programma la new entry Camilla Mancini, scrittrice 28enne e figlia dell'ex ct della Nazionale di Calcio Roberto Mancini.

"La sua storia verrà raccontata in trasmissione, abbiamo preparato una clip di presentazione con lei che racconta il suo percorso – spiega la giornalista al suo dodicesimo anno consecutivo di conduzione di 'Forum' – Lei farà parte del gruppo di ragazzi che già il pubblico conosce".

La giovane Camilla ha all'attivo due libri, 'Sei una farfalla' e 'Libera di essere me', in cui racconta le difficoltà dovute ad una paresi facciale, una condizione che le causa asimmetria al viso e mobilità ridotta sul lato destro che l'accompagna dalla nascita, e la scoperta di un equilibrio interiore e di una nuova forza dopo il bullismo subito. "Quest'anno parleremo molto dei temi dell'adolescenza, dello stigma della malattia, del diritto alla salute. Nei suoi libri c'era tutto questo, uno è un romanzo e una un'autobiografia".

Tra le altre novità della nuova stagione di 'Forum' "c'è il nuovo giudice, Claudio Mattioli, che è appena andato in pensione – spiega la Palombelli – e tornerà Beatrice Dalia, esperta di mediazione familiare e di adolescenza. L'appuntamento con la nuova stagione di 'Forum' è per l'8 settembre alle 11.00 su Canale 5.