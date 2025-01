Riccardo De Felice, 27anni, è stato assolto. Il giovane aveva ucciso il padre a coltellate e bastonate in preda a un raptus. Gli avvocati: “siamo soddisfatti della sentenza.”

Uccise il papà a bastonate e coltellate: Riccardo De Felice assolto

Questa mattina, 31 gennaio, è stata letta la sentenza riguardante il caso di Riccardo De Felice, il 27enne che nel 2022 aveva ucciso il padre a coltellate e bastonate credendo che un sosia si fosse impossessato di lui. Il giovane è stato assolto dal Tribunale di Treviso perché non in grado di intendere. Il giovane dovrà però scontare 10 anni di libertà vigilata in una comunità del veronese. Gli è stato inoltre prescritto il rispetto dei protocolli psichiatrici e terapeutici.

Riccardo De Felice, parlano gli avvocati

Gli avvocati di Riccardo De Felice, Alessandra D’Aversa e Giovanni Maccarono si sono detti soddisfatti della sentenza che vede prosciolto il proprio assistito: “siamo molto soddisfatti della sentenza. Ripercorre esattamente quanto successo nell’ottobre del 2022. Il ragazzo in quel momento non era in grado di intendere, quindi andava prosciolto.” Gli avvocati fanno inoltre sapere che Riccardo sta già lavorando qualche ora al giorno come centralinista di un comune nel veronese.