Ucraina: ammissibili gli emendamenti, domani voto Dl in commissione alla Camera

Roma, 20 gen (Adnkronos) – Le commissioni Esteri e Difesa della Camera, in seduta riunita, hanno dichiarato ammissibili i 12 emendamenti presentati al dl Ucraina. Compreso quello sottoscritto da FdI, Lega, FI e Nm che chiede di eliminare la parola "militari" dal titolo del decreto sugli aiuti a Kiev. Il voto delle commissioni sul provvedimento è previsto per domani.

Sempre domani, in commissione Difesa, è prevista anche la discussione (senza votazioni) della risoluzione presentare dalla Lega sul potenziamento dell'operazione 'Strade sicure'.