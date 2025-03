Ucraina: Bignami-Malan, 'Meloni in Parlamento 6 volte in 4 mesi più di altri'**

**Ucraina: Bignami-Malan, 'Meloni in Parlamento 6 volte in 4 mesi pi&ugr...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Anche oggi le opposizioni decidono di imbastire una polemica strumentale e senza verità contro Giorgia Meloni e il Governo. Il presidente Meloni, ha già in programma di riferire alle Camere per il prossimo 18 e 19 marzo in vista del Consiglio europeo. Per questa ragione, la richiesta è evidentemente del tutto strumentale e pretestuosa. La presidente verrà sei volte in quattro mesi dinanzi alle Camere con una media di molto superiore a quella dei precedenti governi. Tutto si può dire, ma non che si sottragga al confronto". Lo affermano i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

"È evidente -aggiungono- che questo deve svolgersi compatibilmente ai gravi e rilevanti impegni istituzionali della presidenza. D’altronde la pretestuosità è dimostrata dalla continua richiesta di venire in Aula per tutte le questioni che si sono affacciate in questo periodo. La gravità del momento dovrebbe indurre maggiore senso di responsabilità da parte delle opposizioni, mettendo da parte le occasioni di polemica”.