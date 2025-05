Ucraina: Boccia (Pd), 'Italia umiliata, oltre il niente da Meloni anche le bugie'

Roma, 17 mag (Adnkronos) - "E’ sempre più incredibile l’atteggiamento di Giorgia Meloni e del suo governo, ormai evidentemente ai margini in qualsiasi consesso internazionale. Per giustificare l’esclusione italiana da un vertice europeo Giorgia Meloni non esita a invent...

Roma, 17 mag (Adnkronos) – "E’ sempre più incredibile l’atteggiamento di Giorgia Meloni e del suo governo, ormai evidentemente ai margini in qualsiasi consesso internazionale. Per giustificare l’esclusione italiana da un vertice europeo Giorgia Meloni non esita a inventarsi una bugia, venendo poi smentita in diretta mondiale". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto al teatro Orfeo di Taranto alla presentazione della coalizione di centrosinistra per le amministrative di Taranto a sostegno di Piero Bitetti candidato sindaco.

"La riunione a Tirana non era evidentemente finalizzata a inviare truppe in Ucraina ma, pur nelle difficoltà della situazione, è stata un tentativo per individuare una strada di pace. L’Italia con il comportamento di Giorgia Meloni si isola ancora di più in Europa dimostrando la totale inaffidabilità del suo governo. Ancora una volta il nostro paese, tra i fondatori dell’Unione europea, viene umiliato grazie alle ambiguità di questa destra", ha spiegato Boccia.

"Siamo di fronte ad un governo che vuole solo farsi fotografare con Trump ma totalmente incapace di avere un ruolo nello scacchiere diplomatico internazionale, con un ministro degli Esteri, Tajani, ormai succube delle scelte di Giorgia Meloni, completamente muto, che non ha nemmeno la forza di dire una parola, in Parlamento e nel Paese, sulla tragedia provocata dall’esercito di Netanyahu a Gaza. Il governo Meloni a casa è incapace di qualsiasi scelta o azione per risolvere i problemi degli italiani, nel contesto internazionale è diventato una barzelletta: il nostro paese da protagonista della diplomazia internazionale, oggi viene sempre più deriso”, ha aggiunto.