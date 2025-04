Ucraina: Cremlino, 'Putin è aperto ai colloqui di pace, è Kiev che li rifiuta'

Mosca, 2 apr. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a risolvere pacificamente la situazione in Ucraina, ma Kiev non vuole intraprendere questa strada. Lo ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Il presidente Putin rimane aperto a negozi...

Mosca, 2 apr. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a risolvere pacificamente la situazione in Ucraina, ma Kiev non vuole intraprendere questa strada. Lo ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Il presidente Putin rimane aperto a negoziati pacifici, a trovare modi per risolvere la situazione ucraina attraverso metodi politici e diplomatici. E il fatto che la Russia, in accordo con la parte americana, abbia dichiarato di aderire alla moratoria temporanea sugli attacchi alle infrastrutture energetiche è la prova più eloquente di ciò", ha sottolineato Peskov, aggiungendo di vedere “l’assoluta riluttanza del regime di Kiev a seguire la stessa strada”.