Ucraina: Crippa, 'bene no invio truppe come auspicato da Salvini'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Bene il no fermo all’invio di truppe italiane in Ucraina, ribadito oggi al vertice di Parigi. Una posizione da sempre auspicata da Matteo Salvini e dalla Lega: sostegno alla pace e alla diplomazia, ma nessun nostro soldato sul terreno”. Così il deputato della Lega Andrea Crippa, componente della commissione Affari Esteri.
