Ucraina: da Braga solidarietà Mattarella, scatta standing ovation aula (2)

(Adnkronos) – Anche i gruppi di maggioranza sono intervenuti, poco prima che la presidente di turno Anna Ascani chiudesse la discussione aperta con l'intervento della Braga. E' stato il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami a prendere la parola, con un intervento che però ha infiammato l'aula e scatenato la polemica con il M5s, che ha replicato rumoreggiando alle parole di Bignami.

"Non vogliamo alimentare nessuna polemica. Al presidente della Repubblica abbiamo destinato tutti quanti un applauso e mandato tutta la solidarietà del caso", ha quindi detto il capogruppo di FI Paolo Barelli. Sulla stessa linea, per Noi moderati, Mara Carfagna.

"Anche da parte del gruppo della Lega non può non esserci vicinanza al presidente della Repubblica, che appartiene al patrimonio dell'intera nazione. Ma, per dovere, bisogna ricordare che il patrimonio nazionale lo si difende tutti insieme, non bisogna cascare nelle provocazioni e neanche farle", ha detto Stefano Candiani, della Lega.