Ucraina: Erdogan, 'Kiev e Mosca devono essere rappresentate equamente ai negoziati'

Ankara, 24 feb. (Adnkronos/Afp) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che Kiev e Mosca devono essere rappresentate "in modo equo" nei negoziati per porre fine alla guerra e ha ribadito il suo sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina. "La strada verso una pace giusta e duratura può essere aperta solo in un quadro in cui entrambe le parti in conflitto siano rappresentate equamente", ha detto in un discorso trasmesso al vertice internazionale di Kiev per ricordare il terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.