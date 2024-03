Ucraina: Foti, 'da campo largo a campo minato'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Il campo largo della sinistra, ancor prima della semina, già si allaga: lo attesta la votazione al Parlamento europeo sul sostegno dell’Unione europea all’Ucraina". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"La luna di miele tra il Pd e il M5S filo-Putin è già ai titoli di coda -aggiunge- dopo le elezioni regionali in Sardegna ove, per altro, si è registrata la crescita dei consensi della coalizione di centrodestra rispetto alle elezioni politiche del 2022. E così, l’appassionante ebbrezza per la spartizione di qualche poltrona a livello locale, dopo poche ore lascia spazio all’amarezza delle antitetiche vedute in politica estera, con gli opposti voti sugli aiuti a Kiev. La riprova che, quello di Schlein, Conte e peduncoli vari, più che un campo largo si riduce a un campo minato".