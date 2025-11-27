Ucraina: Guerini, 'bene approvazione risoluzione del Parlamento Europeo'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Bene approvazione del Parlamento Europeo della risoluzione sul sostegno europeo alla pace in Ucraina. Risoluzione sostenuta dal gruppo S&D e quindi dalla delegazione del Partito Democratico. Come si dice nel testo non si deve decidere nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina, e nulla sull’Europa senza l’Europa. Così come una pace duratura non può realizzarsi senza un cessate il fuoco efficace che la preceda e senza condizioni di sicurezza chiare per l’Ucraina.

Queste sono le condizioni necessarie, insieme ad altre, per arrivare ad una pace condivisa che abbia caratteri di verità e giustizia e che possa durare nel tempo”. Lo dichiara Lorenzo Guerini, deputato Pd.