Ucraina: Hallissey (Più Europa), 'M5S invita a conferenza ex combattente milizie filorusse'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Un ex combattente nel Donbass per le milizie filorusse viene 'arruolato' dal Movimento Cinquestelle per moderare una conferenza stampa alla Camera dei deputati, ironicamente proprio per parlare di diritto internazionale violato". Lo afferma Matteo Hallissey, presidente di Più Europa e Radicali.

“Lo scorso 15 gennaio, alla Camera dei deputati -afferma- è stato ospitato un evento dal titolo altisonante: ’L’ultimo sfregio al diritto internazionale: l’aggressione Usa al Venezuela’.

A promuoverlo la deputata del M5S Stefania Ascari. Lo abbiamo raccontato oggi su 'Il Riformista': nella stessa locandina riescono a convivere una veemente denuncia delle violazioni del diritto internazionale e il nome di Alberto Fazolo, letteralmente un ex combattente in Donbass contro l’Esercito ucraino dal 2015. Presentato come giornalista, Fazolo detto ‘Nemo’ ha combattuto per due anni per le Repubbliche separatiste armate e finanziate dalla Russia, arruolandosi nell’unità InteUnit del battaglione Prizrak (Fantasma)".

"Parliamo di un personaggio -prosegue Hallissey – che ha il tesserino 2156 delle ‘Forze Armate della Nuova Russia’, oltre ad essere stato raccomandato per un visto russo direttamente da una mail del commissario politico della Brigata Fantasma Alexey Markov a funzionari russi. Non possiamo che chiedere all’onorevole del M5S Ascari e a tutto il partito di prendere le distanze da questa figura vergognosa che hanno invitato a moderare una conferenza stampa alla Camera dei deputati".