Ucraina: Kiev, 'parlamento senza riscaldamento, acqua ed elettricità dopo raid russo'

Kiev, 20 gen. (Adnkronos/Afp) - I raid russi della notte scorsa contro la rete energetica ucraina hanno lasciato il palazzo del parlamento di Kiev senza elettricità, riscaldamento e acqua. Lo ha riferito sui social il presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk. "Dopo un altro attacco mi...

Kiev, 20 gen. (Adnkronos/Afp) – I raid russi della notte scorsa contro la rete energetica ucraina hanno lasciato il palazzo del parlamento di Kiev senza elettricità, riscaldamento e acqua. Lo ha riferito sui social il presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk. "Dopo un altro attacco missilistico e con droni russi – ha scritto – le città ucraine sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento.

Anche la Verkhovna Rada (il parlamento) dell'Ucraina è attualmente priva di questi servizi di base".