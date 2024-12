Ucraina: Kiev, 'smantellata rete agenti russi che voleva localizzare hangar F-16'

Kiev, 17 dic. (Adnkronos/Afp) – I servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno dichiarato di aver arrestato membri della "più grande rete di agenti russi" responsabili di spiare gli aeroporti militari che potrebbero ospitare aerei militari F-16 che l’Ucraina ha ricevuto dall’Occidente. "Il servizio di controspionaggio militare della Sbu ha neutralizzato una vasta rete" che comprendeva "12 agenti russi", hanno dichiarato i servizi ucraini in una nota. Queste persone avrebbero operato in cinque regioni del Paese per "scoprire" l'ubicazione di "aeroporti militari segreti" che potrebbero ospitare gli F-16.