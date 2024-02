Ucraina: la moglie di Zelensky incontra la regina Camilla

Londra, 29 feb. (Adnkronos/Dpa) – Olena Zelenska ha incontrato la regina Camilla nella sua residenza londinese. La first lady ucraina e la moglie di Carlo sono state fotografate mentre conversavano sedute nella Garden Room e mentre quest'ultima la accompagnava lungo un corridoio prima del loro incontro.

La coppia si era già vista nel novembre 2022 a un ricevimento a Buckingham Palace per sensibilizzare sulla violenza contro le donne e la moglie del presidente ucraino Zelensky era stata ospite all'incoronazione del re e della regina lo scorso maggio assieme al primo ministro Denys Shmyhal, in rappresentanza della la sua nazione devastata dalla guerra. Aveva inoltre partecipato al funerale della regina Elisabetta.

Re Carlo, in cura per il cancro, non ha incontrato la first lady. La Zelenska ha ringraziato la regina per il messaggio di sostegno del re all'Ucraina nel secondo anniversario del conflitto, sottolineando quanto abbia significato per la sua nazione. Da parte sua, Camilla ha parlato di quanto il Regno Unito tenga all’Ucraina e dell'indiscusso coraggio e della resilienza degli ucraini e della determinazione del Regno Unito a sostenere la nazione.