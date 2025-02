Ucraina: leader Ue a Kiev per il terzo anniversario dell'invasione russa

Kiev, 24 feb. (Adnkronos/Afp) - I capi di Stato e di governo dell'Unione europea sono arrivati ​​a Kiev per il terzo anniversario dell'invasione russa del febbraio 2022, in segno di solidarietà nel contesto della frattura tra l'Ucraina e il nuovo presidente degli Stati Unit...

Kiev, 24 feb. (Adnkronos/Afp) – I capi di Stato e di governo dell'Unione europea sono arrivati ​​a Kiev per il terzo anniversario dell'invasione russa del febbraio 2022, in segno di solidarietà nel contesto della frattura tra l'Ucraina e il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Siamo a Kiev oggi perché l'Ucraina è l'Europa. In questa lotta per la sopravvivenza, non è solo il destino dell'Ucraina ad essere in gioco. È il destino dell'Europa", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sui social media in un video del suo arrivo a Kiev insieme ad Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.