Ucraina: Londra, 'morto soldato Gb mentre partecipava a un test di armi'

Londra, 9 dic. (Adnkronos/Afp) – Un membro delle forze armate britanniche è morto in un incidente in Ucraina mentre partecipava a un test di nuove armi lontano dalla linea del fronte. Lo ha reso noto il ministero della Difesa del Regno Unito. "È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare che un membro delle forze armate del Regno Unito è morto questa mattina in Ucraina", ha dichiarato il ministero della Difesa, parlando del primo decesso di un soldato britannico in servizio nei quasi quattro anni di guerra incominciata nel febbraio del 2022.

"Le mie più sentite condoglianze e la mia più profonda solidarietà alla famiglia del membro delle nostre forze armate che purtroppo ha perso la vita oggi", ha affermato il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer in una nota. "Il suo servizio e sacrificio non saranno mai dimenticati".