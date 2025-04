Ucraina: Malpezzi, 'solidarietà a Sensi, M5S sconcertante'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Trovo davvero sconcertanti e inopportune le parole usate dai colleghi cinque stelle contro il senatore collega e amico Filippo Sensi, colpevole di aver stigmatizzato, insieme a tanti altri, l’invito da parte dei cinque stelle al Senato dell’ambasciatore russo per l’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla disinformazione. Non solo non si rendono conto dell’assurdità della richiesta (invitare a parlare di disinformazione chi è responsabile di campagne realizzate su fake news costruite ad arte), ma ritengono chi la sta giustamente contestando un “guerrafondaio”. E la cosa ancora più preoccupante è che con il loro comunicato strampalato che tira in ballo la piazza di qualche giorno fa, certificano che proprio quella piazza è stata fatta contro e non per. Un bel modo di intendere la pace. Complimenti”. Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd.