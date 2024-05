Ucraina: Meloni, 'rafforzare Kiev invece di colpire Russia'**

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Non dimentichiamo che oggi c'è una recrudescenza da parte della Russia nel colpire direttamente la popolazione civile. Il dibattito nasce dal fatto che ci si interroga se colpire zone" in Russia "da dove vengono quegli attacchi" all'U...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Non dimentichiamo che oggi c'è una recrudescenza da parte della Russia nel colpire direttamente la popolazione civile. Il dibattito nasce dal fatto che ci si interroga se colpire zone" in Russia "da dove vengono quegli attacchi" all'Ucraina. "Credo non sia necessario, è meglio rafforzare la capacità di dotare l'Ucraina di sistemi efficaci di difesa anti-area, un lavoro fatto anche dall'Italia con i Samp-T per esempio, senza rischiare un'escalation fuori controllo". Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere', online sul corriete.it.