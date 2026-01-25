Ucraina: Mosca, 'attacco massiccio di Kiev contro Belgorod'

Mosca, 25 gen. (Adnkronos) - La città russa di Belgorod è stata sottoposto "all'attacco più massiccio" mai avvenuto finora contro la città, presumibilmente coinvolgendo il sistema missilistico HIMARS. Lo ha riferito il governatore regionale Vyacheslav Gladk...

Mosca, 25 gen. (Adnkronos) – La città russa di Belgorod è stata sottoposto "all'attacco più massiccio" mai avvenuto finora contro la città, presumibilmente coinvolgendo il sistema missilistico HIMARS. Lo ha riferito il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, aggiungendo che, pur non essendoci vittime, ci sono stati danni alle infrastrutture energetiche e che sono state inviate squadre di emergenza per valutare la situazione.

Gladkov ha aggiunto che un edificio di servizio ha preso fuoco e che la caduta di detriti ha innescato un incendio in uno dei cortili della città, mentre i detriti hanno danneggiato i tetti di due case nel villaggio di Tavrovo.

L'oblast' di Belgorod confina con gli oblast' ucraini di Sumy, Kharkiv e Luhansk e viene regolarmente utilizzata come base per gli attacchi russi sul territorio ucraino. A settembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che l'Ucraina avrebbe reagito contro il settore energetico russo se Mosca avesse continuato a prendere di mira la rete elettrica di Kiev. Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato l'attacco alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, prendendo ripetutamente di mira la rete elettrica, gli impianti del gas e i sistemi di riscaldamento del Paese, in un contesto di temperature costantemente sotto lo zero.