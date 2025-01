**Ucraina: ok definitivo Camera a decreto per proroga invio aiuti militari**

**Ucraina: ok definitivo Camera a decreto per proroga invio aiuti militari**

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Con 192 voti a favore e 41 contrari la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge che prevede la proroga fino alla fine di quest'anno dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina....