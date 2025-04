Ucraina: Picierno, 'bene stop evento putiniano a Pordenone'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono lieta di annunciare che l’evento-provocazione organizzato da Russia Today e Vicenzo Lorusso a Pordenone non si svolgerà. Grazie al Sindaco Alberto Felice De Toni e alla sua giunta che hanno evitato che la città diventasse una cassa di risonan...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Sono lieta di annunciare che l’evento-provocazione organizzato da Russia Today e Vicenzo Lorusso a Pordenone non si svolgerà. Grazie al Sindaco Alberto Felice De Toni e alla sua giunta che hanno evitato che la città diventasse una cassa di risonanza della propaganda putiniana". Lo scrive sui social Pina Picierno del Pd.

"Non c’è spazio nelle nostre città per chi disprezza i nostri valori costituzionali, per chi attacca le istituzioni democratiche e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un ringraziamento anche alle rete informale fatta di singoli cittadini , associazioni, partiti e amministratori che hanno constatato questo ennesimo potenziale sfregio alla nostra democrazia".