Ucraina: Renzi, 'Italia irrilevante in Europa e nei rapporti atlantici'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "La verità è che Meloni è davvero solo una influencer. Peccato, in questo clima di caos mondiale sarebbe tanto servito avere un leader a palazzo Chigi. Penso che sia chiaro a tutti che le giornalate di queste settimane sulla Meloni ponte tra Europa e Usa erano e sono solo esercizio di provincialismo ruffiano e superficiale. Con buona pace dei commentatori di destra in Tv, con questa leadership l’Italia è irrilevante sia in Europa che nei rapporti atlantici. Davvero un peccato". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.