Ucraina: Russia, 'incendio in una raffineria dopo attacco con droni ucraini'

Mosca, 29 gen. (Adnkronos/Afp) – Un incendio sarebbe divampato in una raffineria nella regione russa di Nizhny Novgorod. La caduta di pezzi di un drone abbattuto ha innescato le fiamme, secondo media locali. "I frammenti di un drone sono caduti sul terreno di un impianto nella zona industriale di Kstovo – ha scritto su Telegram il governatore della regione, Gleb Nikitine – I pompieri sono al lavoro per domare l'incendio. Secondo le prime notizie, non ci sono feriti". Media locali riferiscono che il sito interessato è una raffineria di petrolio.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca nella notte "un totale di 104 velivoli senza pilota ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea". Undici droni, hanno riferito, sono stati abbattuti nella regione di Smolensk, dove – è stato denunciato – un velivolo senza pilota è stato intercettato durante "un tentativo di attacco contro un sito nucleare" che non ha provocato danni, secondo le notizie diffuse via Telegram dal governatore Vassili Anokhine.