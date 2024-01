Ucraina: sì Guerini-Quartapelle-Madia a impegni per Kiev in risoluzioni maggioranza e Iv-Az

Ucraina: sì Guerini-Quartapelle-Madia a impegni per Kiev in risoluzion...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle e Marianna Madia del Pd hanno votato sì a tutti gli impegni per l’Ucraina, sia nella risoluzione della maggioranza che in quella di Iv-Azione-Più Europa. Mentre il gruppo dem alla Camera si è astenuto sulle risoluzioni sia dei 'centristi' che su quella di senso opposto dei 5 Stelle in cui si è chiesto lo stop all'invio di armi a Kiev.