Ucraina: Salvini, 'no mettere in difficoltà governo ma come Lega chiediamo prudenza'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Noi sicuramente non abbiamo nessuna intenzione di mettere in difficoltà un governo che è un orgoglio per l'Italia ed è una garanzia per le famiglie e per le imprese. Semplicemente chiediamo prudenza". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta sul pacchetto di aiuti all'Ucraina.

"Sono quasi quattro anni di guerra, ci sono mille morti sul fronte ucraino al giorno.

La guerra sul campo mi sembra palesemente persa. Vogliamo prolungare questa agonia? Non penso sia nell'interesse nemmeno di Zelensky, tanto che lui dice ragioniamo del piano di pace. Quindi vogliamo ipotizzare di continuare a sostenere l'Ucraina. Per carità di Dio, conto che non serva. Quindi non metto sicuramente in difficoltà nel Governo, nel Presidente del Consiglio, visto che già ci pensano Landini, Conte, Schlein".

"Semplicemente come Lega, e penso a nome anche di tantissimi italiani, lo sforzo per la pace di Trump e gli appelli per la pace del Santo Padre vanno colti. Parlare di armi, di missili, come fa Macron a firmare un accordo per mandare 100 caccia-bombardieri nei prossimi anni, mentre Trump sta riportando Zelensky e Putin faticosamente a discutere di pace, di confini, di cessate il fuoco, ecco noi chiediamo prudenza, serenità, responsabilità".