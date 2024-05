Ucraina: scambio di 150 prigionieri Mosca-Kiev con mediazione Emirati

Mosca, 31 mag. (Adnkronos) - "75 militari russi prigionieri in Ucraina sono stati trasferiti in Russia a seguito di negoziati mediati dagli Emirati Arabi Uniti". Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che in cambio, "altrettanti prigionieri di guerra ucraini so...