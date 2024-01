Ucraina: Schlein, 'da Meloni zero iniziative, solo telefonata con i due comici...'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "E' passato un anno e non abbiamo visto alcuna iniziativa del governo" sul fronte diplomatico in merito alla guerra in Ucraina. "Non diamo deleghe in bianco in politica estera a un governo incapace, non c'è stata nessuna iniziativa se non q...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – "E' passato un anno e non abbiamo visto alcuna iniziativa del governo" sul fronte diplomatico in merito alla guerra in Ucraina. "Non diamo deleghe in bianco in politica estera a un governo incapace, non c'è stata nessuna iniziativa se non quella della telefonata dei due comici…''. Così Elly Schlein in una conferenza stampa al Nazareno.