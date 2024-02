Ucraina: Schlein, 'sostegno a Kiev oggi più di prima'**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Non ci può esser futuro per l'Ue senza passi avanti decisi su integrazione e politica estera comune. Nell'anniversario" dell'invasione russa dell'Ucraina "l'Ue deve continuare a sostenere con ogni mezzo Kiev, oggi più...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Non ci può esser futuro per l'Ue senza passi avanti decisi su integrazione e politica estera comune. Nell'anniversario" dell'invasione russa dell'Ucraina "l'Ue deve continuare a sostenere con ogni mezzo Kiev, oggi più di prima, con la consapevolezza però che, anche in questi due anni, abbiamo visto troppo poco sul versante della politica estera comune europea, serve un ruolo politico e diplomatico più forte dell'Ue. Altrimenti rischia di condannarsi all'irrilevanza". Così Elly Schlein intervenendo alla convention 'Stati Uniti d'Europa'.