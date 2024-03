Ucraina: Silvestri (M5S), 'Tajani predica bene e razzola male'

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “Le parole di Tajani con le quali spera che nessun Paese Nato entri in Ucraina e mandi i suoi soldati a combattere lì, sono sensate. Ma lo sarebbero ancora di più se il ministro degli Esteri la smettesse di sottomettere gli interessi dell’Italia a quelli di coloro che vogliono continuare con la guerra a oltranza e allontanano ogni ipotesi di tavoli diplomatici. Ormai è più di un anno che il Movimento 5 Stelle chiede di avviare dei veri negoziati di pace in Ucraina per mettere da parte le politiche belliciste e guerrafondaie. Tajani si svegli e agisca in tal senso. Non serve a nulla predicare bene se poi si razzola male”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.