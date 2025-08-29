Ucraina: Tajani, 'crescente cooperazione con Riad per supporto umanitario e ricostruzione'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina 2025 ha dimostrato una crescente cooperazione bilaterale non solo nel supporto umanitario, ma anche negli sforzi di ricostruzione e modernizzazione in Ucraina. L'Italia è desiderosa di ampliare questa partnership per includere aiuti finanziari congiunti e la partecipazione delle aziende alla ricostruzione di infrastrutture critiche e servizi sociali.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al quotidiano arabo Asharq Al-Awsat, elogiando la partecipazione di alto livello del Paese arabo alla Conferenza ospitata a Roma a luglio. L'evento ha attirato oltre 110 delegazioni ufficiali e ha ottenuto impegni finanziari per oltre 10 miliardi di euro, oltre a 5 miliardi di euro in accordi con il settore privato.

Tajani ha affermato che l'Arabia Saudita è emersa come un "attore importante con una crescente influenza regionale e internazionale" e ha sottolineato il potenziale per una cooperazione più profonda tra Riad e l'Unione Europea in materia di energia, transizione digitale, infrastrutture, commercio e investimenti. Ha affermato che legami più forti tra Ue e Arabia Saudita, bilaterali o attraverso il Consiglio di cooperazione del Golfo, andranno a vantaggio di entrambe le parti. Il primo vertice Ue-Ccg, tenutosi nell'ottobre 2024, ha gettato le basi per questa cooperazione, ha aggiunto.