Ucraina: Wsj, 'mercato nero fornisce Starlink alle truppe russe'

Washington, 9 apr. (Adnkronos) – Le truppe russe in Ucraina continuano a ottenere i terminali Starlink attraverso catene di approvvigionamento e intermediari sul mercato nero. Lo scrive il Wall Street Journal. A febbraio il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov aveva dichiarato al giornale americano che le forze russe stavano utilizzando migliaia di terminali Starlink in Ucraina.

Elon Musk, che gestisce Starlink, ha negato di aver venduto unità Starlink alla Russia e ha affermato che i suoi terminali non si collegheranno ad alcun dispositivo russo. A sua volta, Mosca non consente ufficialmente l’uso di Starlink sul suo territorio, temendo che ciò possa compromettere il suo stretto controllo sullo spazio informativo.

Secondo il Wall Street Journal , gli intermediari russi acquistano l'hardware Starlink su piattaforme di vendita online, tra cui eBay, negli Stati Uniti o sul mercato nero in Asia centrale, Dubai o nel sud-est asiatico, per poi contrabbandarlo in Russia. I terminali vengono successivamente consegnati alle truppe russe che combattono in Ucraina, che li utilizzano per le comunicazioni e il controllo dei droni.