Un’auto ha perso il controllo sull’asfalto bagnato e ha travolto la troupe mentre documentava i danni provocati dal maltempo: giornalista e cameraman sono stati portati in ospedale.

Un collegamento televisivo in Messico si è trasformato in pochi secondi in un drammatico incidente: una giornalista è stata investita da un’auto mentre era in diretta, insieme al cameraman che si trovava con lei.

Giornalista investita da un’auto durante la diretta in Messico: ferito anche il cameraman

È accaduto nella mattina di venerdì 2 ottobre a Monterrey, nello Stato messicano di Nuevo León, dove la giornalista Alma de la Rosa Flores e il cameraman Cristo Morales, entrambi di Gamavisión, stavano realizzando un collegamento in diretta dall’avenida Morones Prieto, nella zona di Nuevo Repueblo.

I due stavano documentando i danni provocati dalle intense piogge e un cedimento del terreno con un albero caduto sulla carreggiata, quando una Jeep Patriot ha perso aderenza sull’asfalto bagnato, ha sbandato e si è diretta verso il punto in cui si trovava la troupe.

Le immagini della trasmissione hanno ripreso l’intera sequenza: la reporter si trovava davanti alla telecamera quando il veicolo è comparso improvvisamente, travolgendo lei e il collega e interrompendo bruscamente il collegamento.

Il filmato è stato successivamente condiviso sui social, attirando l’attenzione anche della stampa internazionale. Il quotidiano argentino TN ha ricostruito l’episodio spiegando che l’impatto è avvenuto mentre i due stavano seguendo gli effetti del temporale. Anche il brasiliano UOL ha riferito che il momento dell’investimento è stato catturato dalla stessa telecamera utilizzata dalla troupe.

Le condizioni di giornalista e cameraman: fermato il conducente in Messico

Dopo l’impatto, entrambi i professionisti sono stati soccorsi dalla Protezione Civile e trasferiti in ospedale. Secondo le informazioni diffuse dai media messicani, le loro condizioni sarebbero state giudicate stabili e non sarebbero in pericolo di vita. Alma de la Rosa avrebbe riportato diversi traumi e contusioni, mentre Cristo Morales avrebbe riportato alcune fratture.

In un messaggio diffuso dopo l’incidente, la giornalista ha rassicurato chi si era interessato alle loro condizioni, affermando: “estamos, mi camarógrafo y yo, vivos de milagro”, ovvero “siamo vivi per miracolo, io e il mio cameraman”.

Alla guida della Jeep Patriot, secondo quanto riportato dalle testate messicane, si trovava un 19enne. Il giovane è stato fermato dopo l’incidente e messo a disposizione delle autorità, che dovranno ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

DESTINO FINAL 💀⁉️ La mañana de este #viernes

mientras la reportera Yadith Valdez y el camarógrafo César Zepeda hacían su trabajo, una camioneta perdió el control y los arrolló 😰

Ambos #periodistas se encuentran bien ❤️ #Gamavision #tv #VIDEO #Monterrey #CodigosNews… pic.twitter.com/un7EXSfYJf — Códigos (@codigosgto) October 2, 2026