Ucraina: Zakharova, 'prematuro discutere il piano Kellogg'

Mosca, 4 dic. (Adnkronos) – E' prematuro discuterne e non si tratta di un documento ufficiale. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi al piano del candidato alla carica di inviato speciale per Ucraina e Russia nell'amministrazione Donald Trump, Keith Kellogg, che ha proposto di congelare il fronte in Ucraina, introdurre una zona demilitarizzata e revocare parzialmente le sanzioni contro la Russia in cambio di un cessate il fuoco.

"Il cosiddetto piano Keith Kellogg, reso noto il 2 dicembre, non può essere considerato un documento ufficiale – ha dichiarato la Zakharova – In linea di principio, siamo pronti a considerare proposte costruttive volte a eliminare le cause profonde del conflitto e prendere in considerazione le realtà sul campo nella totalità degli interessi russi che erano da noi designati. Non sono sicura che valga la pena considerare queste idee a livello ufficiale ora".