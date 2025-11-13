Ucraina: Zelensky, 'grati a Melania Trump per contributo ritorno bambini rapiti'

Kiev, 13 nov. (Adnkronos) - "È molto importante coinvolgere quanti più leader possibile e personaggi famosi, non solo presidenti e primi ministri. Credo che l'incontro tra le First Lady degli Stati Uniti e dell'Ucraina sia stato importante. Siamo molto grati a Melania pe...

Kiev, 13 nov. (Adnkronos) – "È molto importante coinvolgere quanti più leader possibile e personaggi famosi, non solo presidenti e primi ministri. Credo che l'incontro tra le First Lady degli Stati Uniti e dell'Ucraina sia stato importante. Siamo molto grati a Melania per aver contribuito a riportare a casa alcuni bambini in Ucraina". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensly, aggiungendo che "collaboriamo anche con il Qatar, con il Vaticano E ci sono altri Paesi che stanno cercando di dare una mano.

Abbiamo riportato indietro più di 1.600 bambini. E la nostra stima era che ce ne fossero migliaia. È vero: circa 19.500 bambini sono stati rapiti. Dobbiamo concentrarci su come trovarli. È molto difficile. Collaboriamo con diverse agenzie di intelligence".

"Abbiamo trovato in Russia circa 400 luoghi di bambini rapiti – scrive ancora Zelensky – È un dato di fatto che queste persone abbiano preso questi bambini e li abbiano rapiti. È un percorso lungo e difficile. Il numero di bambini ritrovati aumenta ogni giorno. Ma non si tratta solo di come sono stati rapiti. Si tratta di come ritrovarli. E questo è un lavoro difficile. Molto importante. Abbiamo discusso di tutti questi argomenti – campi di battaglia, beni russi congelati e bambini ucraini rapiti – durante le nostre conversazioni con i senatori statunitensi. Sono grato per la loro disponibilità ad aiutarci in ogni direzione".