Ucraina: Zelensky, 'Russia vuol guadagnare tempo per bloccare colloqui su tregua'

Ucraina: Zelensky, 'Russia vuol guadagnare tempo per bloccare colloqui s...

Kiev, 20 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di "cercare di prendere tempo" per continuare la sua guerra in Ucraina, dopo che ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una chiamata con il capo dello Stato russo Vladimir Putin, ha di...